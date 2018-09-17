السراج يوجه بإخلاء سبيل المحتجزين بالسجون الذين انهوا المدة القانونية

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية ولم يتم أخذ أي أجراءات بشأنهم.

ووفقاً للقرار رقم 1304 للعام 2018، يستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والإتجار بها.

ودعا السراج بحسب البيان، الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكلمة له، إتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فوراً حيال من استثني من أحكام المادة الأولى.

كما تقضي المادة الثالثة من القرار، أن يتولى وزير العدل بالتسيق مع وزير الداخلية، إتخاذ الإجاءات اللازمة لوضع هذا القرار حيز التفيذ.

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