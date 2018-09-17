صحيفة روسية: إقالة القنصل الليبي في موسكو بسبب تصرفات غير أخلاقية

اتخذ موظفو السفارة الليبية في روسيا قراراً بإقالة القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو مصطفى سعيد أبوسيد، حيث اعتبروا تصرفاته غير لائقة وغير صحيحة، مشيرين إلى أنه يقود الفتيات إلى السفارة.

وبحسب موقع RBQ الروسي فإنه وبقرار عام من مجموعة من الدبلوماسيين الليبيين تم إقالة أبو سيد من منصبه بسبب ممارسته لسلوك غير مناسب للدبلوماسيين.

ونقل الموقع الروسي عن أحد الموظفين بالسفارة قوله: “غالباً ما يذلنا، كما لو كنا نعمل في منزله الخاص، إلى جانب أنه يتصرف بطريقة تدمر سمعة الدولة الليبية حيث يقود أبوسيد الفتيات إلى السفارة ويمارس الفاحشة معهن في الطابق الثاني من مبنى البعثة الدبلوماسية في غرفة الترفيه”.

وأضاف الموقع الروسي أن أبو سيد يوظف موظفات أجنبيات جدد في السفارة ويوقع معهم عقدًا محليًا ثم يمارس ضغوطًا عليهم للحصول على ما يريد منهن.

هذا ونقل موقع RBQ الروسي عن أحد دبلوماسيي السفارة قوله إن أبوسيد تعاقد مرتين مع فتيات روسيات لمنصب السكرتير وسرعان ما قدمن استقالتهن بسبب تحرشه الجنسي، ومحاولة الاغتصاب المباشرة في المكتب.

المصدر: بوابة أفريقيا

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