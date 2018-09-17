التكبالي: البرلمان ليس بيده سوى التشريعات ولا يملك أي سلطة تنفيذية

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي ، أن مجلس النواب ليس بيده سوى التشريعات، فهو لا يملك أي سلطة تنفيذية لاي قرار، مؤكداً أن المجلس الرئاسي والاستشاري والميليشيات لا تواجه انتقادات بقدر مجلس النواب.

جاء ذلك خلال مداخلة أجراها مع قناة ليبيا تعليقاً على تظاهرة طرابلس التي جرت أمس، والتي تعكس واقع الشباب الليبي الذين ضاقت بهم الدنيا.

حيث أكد التكبالي، أنه طال انتظار هؤلاء الشباب، لكي يخرجوا ويقول كلمتهم، بالسراج والمجلس الرئاسي ومجلس النواب والاستشاري والميليشيات، لافتا إلى أنه لابد أن تترك كل تلك الأجسام المشهد الليبي، بعد ترك الأرضية الملائمة لاجراء انتخابات نزيهة وحرة.

ودعا عضو مجلس النواب علي التكبالي بمحاسبة كافة الأجسام السياسية، مشدداً على ضرورة أن يستمع مجلس النواب للشارع.

وختم التكبالي حديثه لانه بالقول، أنه في حال سقوط مجلس النواب يجب أن تسقط معه كل تلك الأجسام السياسية التي تدعي بأنها أتت وفقا للاتفاق.

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