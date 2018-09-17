بوعا : نرفض وجود الكيانات الحالية وليبيا بوصلتنا

نفى مؤسس حراك صوت الشعب الداعي للمظاهرت الاحتجاجية الجارية في طرابلس ، محمد البوعا ، حدوث أية اختراقات أمنية ، خلال المظاهرة المستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب الليبي بحسب البوعا.

وقال البوعا خلال مقابلة أجرتها معه قناة ليبيا ، عبر برنامج ملفات اقتصادية ، أن حراك صوت الشعب دعا منذ أسبوع مضى لتلك التظاهرة ، مشيراً إلى أن الشعب الليبي كان حضارياً ولازال ، وأن التظاهرة سلمية ولم تشهد أياً من أعمال العنف .

وتعليقاً على القرارات الحكومية الأخيرة ، أوضح البوعا أنه لا صوت فوق صوت الشعب الليبي ، وأن الشعب هو الفيصل لا الأحزاب ولا الجهات ، مشدداً على أن المشاركين بالتظاهرة وحدوا أنفسهم حتى الوصول الى مطالب الشعب التي ننادي بها جميعا.

ولفت إلى أن طموحاتنا أكبر من تلك القرارات المفترض وجودها ، فالأصل أن يصل الشعب الى الإستقرار ، مجدداً المطالبة الشعبية بتحقيق الإنتخابات ، والمباشرة ببناء الدولة ، فنحن تعدينا مرحلة المطالب الخدمية .

وأشار بوعا إلى أن الكيانات الرسمية المتصدرة للمشهد في ليبيا لم تعد تمثل أحداً ، معلناً إرادة المتظاهرين خاصة وعموم الشعب الليبي أن يمثل نفسه بنفسه ، من خلال الوصول إلى الصندوق واختيار من يمثله ، وإتاحة الفرصة له بالمشاركة في بناء الدولة ، واصفاً الكيانات الموجودة حالياً بالمهترئة والساعية للتمديد لنفسها ، مضيفاً أننا عقدنا العزم لإزالة كل تلك الكيانات ، والبدء ببناء الدولة.

ونوه مؤسس حراك صوت الشعب، إلى أنه تم تبليغ الجهات المعنية بالتظاهرة ، وقيل لنا أن الوضع الأمني لا يسمح ، لكننا أصررنا عليها ، فالشعب سيحقق ما يريد .

وشدد البوعا على رفض اللجوء للعنف تحت أي ظرف كان ، منوهاً الى أن التظاهر والاحتجاج السلمي هو الحل الوحيد ، فالحروب لا تجلب نفعاً لأحد .

وبيّن أن ليبيا

أكبر من الجميع ، فنحن أخلصنا النية ، وهتفنا لها ، وتحررنا من أي توجه لأية جهة تجلعنا أعداءً لبعضنا البعض ، فلكل شخص توجهه و لكننا نخدم الصالح العام ، ونقول لكل صاحب توجه أن يبقيه في عقله ، ولن نسمح لأي صاحب أيديولجيا لفرضها على المتظاهرين أياً كان هذا التوجه .

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