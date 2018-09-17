ضبط مجموعة من الأسلحة والممنوعات في الجفارة

تمكنت قوة أمينة من إقتحام كامبو (الدامبي) الذي كان يستعمل كوكر للجريمة وبيع المخدرات والخمور وعمليات الخطف، كذلك إيواء بعض المجريمين المطلوبين داخله منذ سنوات.

وبحسب وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أنه وبعد مقاومة استمرت لساعات اقتحمت القوة الأمنية المكونة من عناصر تابعين إلى مديرية أمن جفارة والسرية 55 وقسم البحث الجنائي، حيث تمكنت من اعتقال عدد من الأشخاص من بينهم رئيس العصابة الملقب (بالدامبي) كما تم ضبط عدد من الأسلحة والمخدرات والخمور .

وأكدت مديرية أمن الجفارة أن هذه العملية الأمنية لن تكون الأخيرة بل سوف تستمر إلى أن تعود منطقة الجفارة إلى وضعها الطبيعي.

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