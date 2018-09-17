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تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية بطرابلس الكبرى (أسماء)

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

 

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيل لجنة ترتيبات أمنية لطرابلس الكبرى برئاسة اللواء حماد أحمد عبود ، حسب بيان رسمي صادر عنه ، اطلع عليه موقع قناة ليبيا .

وضمت اللجنة كلا ً من السادة تاج الدين محمد الرزاقي ” نائبا للرئيس ” ، واللواء ابراهيم الشقف ، والعمداء محمود الغزالي ، وفتح الله أبو فناس ، ومحمود أبو حميدة ، ورمضان برياش ، ومختار النقاصة ، ومحمد شابون ، والعقيد سالم المنصوري ، وعبدالرحمن الجطلاوي.

وتتولى اللجنة حسب القرار ، وضع التدابير اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار بطرابلس ، ووضع الخطط والتوصيات لتأمينها ، بالإضافة للعمل على إحلال قوات نظامية من الجيش والأجهزة الأمنية بالمنشآت الحيوية كل حسب الإختصاص .

كما كلف المجلس اللجنة بتقديم توصية بشان إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها ، أو بناء قوات جديدة ، واتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الإنتقال السريع الى سلطات أمنية بقيادة الدولة ، ووضع خطة لتخزين وخفض الأسلحة والذخائر غير المرخصة سيما الثقيلة والمتوسطة .

كما أوكل المجلس للجنة مهمة الطلب من الحكومة توفير المساعدة الدولية اللازمة لتطبيق الترتيبات الأمنية ، والإشراف على تنفيذ المهام المذكورة سابقاً.

ونص القرار على مشاركة الخبراء المختصين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأعمال واجتماعات اللجنة ، تقديم الدعم الكامل لها من قبل المجلس لتأدية مهامها ، وتكليف كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدعمها بالكامل .

وأوضح القرار أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل بالتعاون مع لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار ، وقوة فض الإشتباك وبسط الأمن ، وعلى الجهتين الأخيرتين تقديم كل الدعم اللازم للجنة الترتيبات الأمنية .

كما ونص القرار، على السماح للجنة بتشكيل لجان فرعية والإستعانة باللجان والجهات اللازمة للتعاون معها.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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