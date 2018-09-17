متابعة سير امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية

بحث وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام- رئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، مع عدد من مراقبي التعليم بمنطقة طرابلس الكبرى، تقييم اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والتقني المتوسط .

وأوضحت وزارة التعليم على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، شمل مناقشة مجموعة من البنود بما فيها سير امتحانات الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية والثانوية والتعليم الفني والتقني المتوسط في يومها الأول (بالداخل والخارج).

هذا وبين وكيل وزارة التعليم، القيام بجولة تفقدية للقاعات لتفقد سير الامتحانات داخل كافة البلديات، لافتاً في هذا الصدد، مراجعة بعض اللجان الامتحانية، حيث أكد أن هناك ربكه في التحاق الطلاب بقاعات الامتحانات نتيجة اختلاف امتحانات الدور الأول عن الثاني، كما أكد وجود تجاوب مع الطلبة بعد صدور تعميم لتذليل كافة العوائق أمامهم، مراعاة للظروف التي تعاني منها بعض المناطق، لا سيما في ظل نزوح عدد كبير من الطلبة نتيجة الأوضاع الراهنة.

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