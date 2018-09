المتوسط:

أعلن المسؤول الإعلامي لقوة حماية سرت سالم الأميل، إن دوريات تابعة للقوة ألقت القبض على عدة شاحنات لتهريب الوقود من سرت إلى الجفرة ومناطق الجنوب.

وأضاف الأميل في تصريحات صحفية، أن كمية الديزل التي تمت مصادرتها تتراوح بين الـ 70 والـ 90 ألف لتر، مشيرا إلى أن عدد الشاحنات المصادرة بلغ 3 شاحنات، وجرى القبض عليها بعد إعلان قوة حماية سرت حالة التأهب القصوى عقب رصدها عدة تحركات لفلول تنظيم الدولة.

The post القبض على شاحنات لتهريب الوقود في سرت appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية