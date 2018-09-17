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ملتقى اجخرة: اجماع على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أجمع المشاركون بملتقى القبائل الذي باشر أعماله أمس الأحد في منطقة الواحات ببلدية اجخرة، على ضرورة انجاز ترتيبات المصالحة بين جميع الأطراف الليبية ، وتوحيد الجيش ، ورفض تقسيم ليبيا ، وإجراء الإنتخابات المتفق عليها بمؤتمر باريس وفي موعدها المقرر .

ولفت المجتمعون في كلماتهم إلى أن الهدف من الملتقى، هو إيجاد الحلول لما تعانيه ليبيا من أزمات ، مشددين على أن هذا الاجتماع ليس كسابقيه ، مطالبين في الوقت ذاته بخروج الميليشيات من طرابلس ، وإبقائها لأهلها .

وشدد كل من عميد بلدية اجخرة أحمد موسى ، وممثلي أعيان المنطقة الشرقية عمران صالح و حسين أحمد ، وممثلي أعيان المنطقة الغربية محمد المغربي وعلي حسين والدكتور جمال محمد ، وممثل الطوارق في الجنوب عبدالرحمن خير ، وممثل القطاع الشبابي سراج الفيتوري ، وممثل أعيان الجبل الغربي جمعة محمد ، على أن الكيانات القائمة حاليا لم تعد تمثل أحد ، ومن الضروري أن يقول الشعب كلمته من خلال الصندوق لبناء الدولة .

يشار الى أنه حضر اليوم الأول من الملتقى قرابة 800 مدعو من كافة مناطق ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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