ملتقى اجخرة: اجماع على إجراء الانتخابات في ديسمبر 2018

أجمع المشاركون بملتقى القبائل الذي باشر أعماله أمس الأحد في منطقة الواحات ببلدية اجخرة، على ضرورة انجاز ترتيبات المصالحة بين جميع الأطراف الليبية ، وتوحيد الجيش ، ورفض تقسيم ليبيا ، وإجراء الإنتخابات المتفق عليها بمؤتمر باريس وفي موعدها المقرر .

ولفت المجتمعون في كلماتهم إلى أن الهدف من الملتقى، هو إيجاد الحلول لما تعانيه ليبيا من أزمات ، مشددين على أن هذا الاجتماع ليس كسابقيه ، مطالبين في الوقت ذاته بخروج الميليشيات من طرابلس ، وإبقائها لأهلها .

وشدد كل من عميد بلدية اجخرة أحمد موسى ، وممثلي أعيان المنطقة الشرقية عمران صالح و حسين أحمد ، وممثلي أعيان المنطقة الغربية محمد المغربي وعلي حسين والدكتور جمال محمد ، وممثل الطوارق في الجنوب عبدالرحمن خير ، وممثل القطاع الشبابي سراج الفيتوري ، وممثل أعيان الجبل الغربي جمعة محمد ، على أن الكيانات القائمة حاليا لم تعد تمثل أحد ، ومن الضروري أن يقول الشعب كلمته من خلال الصندوق لبناء الدولة .

يشار الى أنه حضر اليوم الأول من الملتقى قرابة 800 مدعو من كافة مناطق ليبيا.

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