هذه أسماء واختصاصات لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس

قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة للترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد عبود وعضوية عشرة آخرين.

وضمت اللجنة كلا ً من تاج الدين محمد الرزاقي نائبا للرئيس ، واللواء ابراهيم الشقف ، والعمداء محمود الغزالي ، وفتح الله أبو فناس ، ومحمود أبو حميدة ، ورمضان برياش ، ومختار النقاصة ، ومحمد شابون ، والعقيد سالم المنصوري ، وعبدالرحمن الجطلاوي.

وبحسب القرار، تتولى اللجنة، وضع التدابير اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار بطرابلس ، ووضع الخطط والتوصيات لتأمينها ، بالإضافة للعمل على إحلال قوات نظامية من الجيش والأجهزة الأمنية بالمنشآت الحيوية كل حسب الاختصاص .

وكلف المجلس الرئاسي،اللجنة بتقديم توصية بشان إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها ، أو بناء قوات جديدة ، واتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة لضمان الإنتقال السريع الى سلطات أمنية بقيادة الدولة ، ووضع خطة لتخزين وخفض الأسلحة والذخائر غير المرخصة سيما الثقيلة والمتوسطة .

وأوكل المجلس الرئاسى للجنة مهمة الطلب من الحكومة توفير المساعدة الدولية اللازمة لتطبيق الترتيبات الأمنية ، والإشراف على تنفيذ المهام المذكورة سابقاً،

كما نص القرار على مشاركة الخبراء المختصين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأعمال واجتماعات اللجنة ، تقديم الدعم الكامل لها من قبل المجلس لتأدية مهامها ، وتكليف كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدعمها بالكامل، وتعمل اللجنة بالتعاون مع لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار ، وقوة فض الاشتباك وبسط

