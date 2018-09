المتوسط: أحمد عادل

تمكن رجال مركز شرطة شحات، من القبض على 3 أشخاص ينتمون إلى تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية.

وباشرت العناصر الشرطية تحرياتها، بناء على شكاوى متعددة تقدم بها ضحايا تعرضت مواشيهم للسرقة بضواحي مدينة شحات وتم تسجيلها ضد مجهول، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد أفراد هذه العصابة وهو في حالة تعاطي للمخدرات، فيما ألقي القبض على باقي الأفراد في وقت لاحق بعد الاعتراف عليهم، حيث تنقل أفراد العصابة بين المناطق بضواحي شحات، ونفذوا عمليات السطو ليلا بعد تحديد مواقع ارتكاب جرائم السرقة،

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات، الملازم حسن بوأكريم: “إن الماشية المسروقة، تم بيعها في الأسواق الأسبوعية أو ذبحها وبيعها، واعترف المقبوض عليهم بسرقة أكثر من 20 رأس من الأغنام”.

وأضاف بوأكريم ” أفراد هذه الشبكة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، لهم سوابق جنائية، وعلى دراية بمجال تربية الماشية”، مشيرا إلى أنه دائما ما تنشط سرقة الحيوانات في هذه الفترة التي تكثر فيها الحيوانات السائبة، ما يؤدي إلي ارتفاع معدلات الجريمة، مشددا على أن رجال الشرطة سيكونون دائما هم العيون الساهرة على أمن وأمان المدينة.

The post ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية بـ«شحات» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية