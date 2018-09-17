صندوق موازنة الأسعار: إصلاحات الرئاسي فضفاضة وغير مفهومة

نصت الفقرة العاشرة في الاصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الرئاسي علي حظر فتح اعتمادات لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص وتستني السلع الضرورية والاستراتيجية باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص.

وعلق جمال الشيباني رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار في حديثه للاقتصادية عن ماورد في الاصلاحات قائلاً ” الاصلاحات الاقتصادية فضفاضة وغير مفهومة بالنسبة لنا فهي من ناحية لم تشر الي الصندوق ومن ناحية اخري حظرت فتح اعتمادات لصالح القطاع العام والذي نحن جزء منه واضاف رغم كل محاولاتنا في توفير السلع الأساسية للمواطن بسعر أقل من السوق الا ان مصرف ليبيا المركزي لم يوافق علي فتح اعتمادات للصندوق وبحجج واهية “.

يذكر بأن الفقرة السابعة من الاصلاحات الاقتصادية نصت علي الغاء قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 1027 لسنة 2018 بشان الموازنة الاستيرادية والتي حدد بمبلغ 11.920.000.000 دولار امريكي لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة.

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