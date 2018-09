«الرئاسي» يوجه بتشكيل قوة أمنية لتأمين مطار معيتيقة

المتوسط: أحمد عادل

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرار بتشكيل قوة أمنية جديدة، لتأمين مطار معيتيقة الدولي، مطالبا وزارة الداخلية بتوفير الحماية اللازمة للمطار بعد سلسلة من الهجمات المسلحة التي طالته في الفترة الأخيرة.

وأكد بيان صادر عن رئيس المجلس الرئاسي، حصلت «المتوسط» على نسخة منه، أنه هذه الخطوة جاءت، “في إطار أحكام الترتيبات الأمنية، بما يعزز عمل المؤسسات العامة وقيامها بمسؤولياتها المناطة بها.

وقال السراج: “نطلب تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي، مع التأكيد على قيام الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه، بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه”.

وتعرض مطار معيتيقة الدولي، للعديد من الهجمات المسلحة، كان آخرها الأسبوع الماضي، عندما تم استهدافه بواسطة عدة صواريخ عن طريق مجموعات مسلحة.

