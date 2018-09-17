الرئاسي يشكل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى ويحدد مهامها

قرر المجلس الرئاسي تشكيل لجنة باسم “لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى” برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود.

وحدد الرئاسي في قراره، الأحد، مهام اللجنة في تقديم توصية بشأن إعادة تنظيم القوات النظامية القائمة وتطويرها، أو بناء قوات جديدة، واتخاذ الخطوات اللازمة للتواصل مع قادة التشكيلات المسلحة؛ لضمان الانتقال السريع إلى سلطات أمنية تقودها الدولة.

وتتولى اللجنة وفقا لقرار الرئاسي وضع تدابير؛ لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني، ووضع خطط وتوصيات لتأمين طرابلس الكبرى، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بدلاً من التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.

وتتكفل اللجنة حسب القرار بوضع خطة لتخزين وتخفيض الأسلحة والذخائر غير الخاضعة لرقابة وسيطرة الدولة في طرابلس، والطلب من خلال الحكومة المساعدة الدولية لوضع الترتيبات الأمنية والإشراف على تنفيذ المهام المحددة بعد اعتمادها من المجلس الرئاسي.

كما نص القرار على مشاركة خبراء مختصين من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أعمال واجتماعات لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى؛ لتقديم الدعم الاستشاري اللازم.

ومنح القرار، للجنة الترتيبات الأمنية طرابلس الكبرى، الإذن في تشكيل لجنة فرعية والاستعانة بمن ترى الاستعانة به؛ لتأدية أعمالها، وحل قرار الرئاسي لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية المشكلة في 2016، داعيا إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وطالب الجهات المختصة بتنفيذه.

يذكر أن “لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى” تتكون من 12 عضوا يرأسها اللواء حماد أحمد عبود مدير إدارة الشرطة العسكرية والنائب تاج الدين محمد الرزاقي.

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