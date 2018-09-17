أوروبا أمام معضلة بيع الأسلحة لدول ضالعة في حرب اليمن

في الصحف اليوم: يحتدم النقاش في أوروبا حول موضوع بيع الأسلحة لدول ضالعة في الحرب في اليمن، حيث تطالب المنظمات الحقوقية بمزيد من المراقبة على الصفقات التي تبرمها بعض الدول الأوروبية في سرية تامة مع دول كالإمارات والسعودية. سلطت الصحف الضوء اليوم كذلك على موضوع الانتخابات العامة المقرر تنظيمها في ليبيا بعد ثلاثة أشهر وهل تسمح الظروف الأمنية والسياسية بتنظيمها؟ إعصار مانكوت يضرب السواحل الجنوبية للصين ويسقط أول ضحاياه هناك، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تصل إلى الجزائر في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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