شركة البريقة: نطمئن المواطنين بأن غاز الطهي متوفر ولا داعي للإنجرار وراء إشاعات نقص الغاز

ليبيا – أكدت شركة البريقة لتسويق النفط على أن مستخدمي مستودع الزاوية النفطي يبذلون قصارى جهدهم لتعبئة وتوفير أكبر عدد ممكن من الاسطوانات للمواطنين ويعملون بالفترات الصباحية والمسائية طلية أيام العمل الأسبوعية.

شركة البريقة أشارت وفقاً لمكتبها الإعلامي إلى أنها عازمة على مواصلة العمل لتغطية احتياجات أكثر المناطق من غاز الطهي الى أن يتم حلحلة هذا المختنق.

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وطمأنت الشركة المواطنين بأن الغاز متوفر ولا داعي للإنجرار وراء إشعاعات نقص الغاز المسال التى لاتهدف إلا لخلق الأزمات والمختنقات وتصعب حياة المواطن.

وأكدت الشركة على اهتمامها بتلبية متطلبات السوق المحلي من المنتجات النفطية ، خاصةً بعد الازدحام المتزايد في المنطقة الغربية على منتج غاز الطهي.