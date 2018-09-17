الداخلية: المهاجرون الواقعون بأماكن الاشتباكات بطرابلس نقلوا لأماكن آمنة وهم بصحة جيدة

قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، إن المهاجرين غير القانونيين الذين كانوا في مناطق الاشتباكات الماضية في طرابلس نقلوا إلى أماكن آمنة، ويتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف الشيباني خلال لقائه الأحد، مع سكرتيرة الشؤون السياسية بالسفارة البريطانية لدى ليبيا أن المهاجرين بمراكز الإيواء تنقصهم بعض الاحتياجات الضرورية، مطالبا المنظمات الدولية المختصة بملف الهجرة ضرورة الالتزام بوعدها في تقديم المساعدات لهذه المراكز، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة

وفي سياق متصل أكد الشيباني على أن الحل لمكافحة الهجرة غير القانونية يكمن بضرورة تفعيل الدوريات الصحراوية في مناطق الجنوب الغربي؛ للحد من تدفق المهاجرين إلى مناطق الساحل.

يذكر أن مناطق جنوب طرابلس شهدت الأيام الماضية اشتباكات مسلحة خلفت قتلى وجرحى، وسببت في نزوح العديد من المواطنين.

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