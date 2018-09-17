المركزي يأذن للمصارف التجارية بالبدء في صرف مكافأة الأسر

وفقاً لما ورد في برنامج الاصلاحات الاقتصادية قال مصرف ليبيا المركزي علي صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” ان المحافظ اصدر تعليماته للمصارف التجارية بالبدء في صرف مكافأة الأسر 500 دولار أمريكي لكل مواطن والتي تمت إضافتها لمخصص أرباب الأسر عن العام 2018.

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