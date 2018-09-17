صنع الله: المؤسسة ستعمل علي ترميم الاقتصاد عن طريق زيادة الإنتاج

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله امس الأحد أن الهجمات التي يتعرض لها قطاع النفط لن تزيد المؤسسة والعاملين بها إلا إصراراً على إصلاح ما تم تدميره.

وقال صنع الله في كلمة مصورة نشرت على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط بمناسبة ذكرى استشهاد شيخ الشهداء “عمر المختار” أن المؤسسة ستستمر بالعمل من أجل رفعة ليبيا من خلال ترميم اقتصاد الوطن عن طريق زيادة الإنتاج و المحافظة عليه، مشيراً إلى أن قطاع النفط شعلة متقدة مثل شعار المؤسسة الوطنية للنفط.

وترحم صنع الله على أرواح الضحايا الذين قتلوا دفاعا عن المنشآت والحقول النفطية في شهر يونيو الماضي أثناء التصدي لهجمات إبراهيم الجضران والعصابات المتحالفة معه متمنيا الشفاء العاجل للمصابين منهم.

وأشار إلى أن أبطال قطاع النفط ضحوا بحياتهم لأجل أن تكون ليبيا دولة حرة وكريمة ليعيش أبنائها والأجيال القادمة في رخاء و يتنعموا بخيرات بلادهم.

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