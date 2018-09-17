المتوسط:

يجري الاستعدادات على قدم وساق لافتتاح أعمال المؤتمر الأول للتجمع الليبي الديمقراطي في العاصمة طرابلس، المقرر انطلاقه بعد قليل، بحضور عدة شخصيات متمثلة في بعثة الأمم المتحدة وسفراء العديد من الدول وعمداء وشيوخ وأعيان البلديات.

وأكد مدير مكتب إعلام التجمع الليبي الديمقراطي، في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط» انتهاء الاجتماعات التحضيرية لعقد المؤتمر العام الأول للتجمع الذي سيقام، اليوم الاثنين.

وكشف مدير المكتب الإعلامى للتجمع أنه تم بدء العمل على هذا المؤتمر منذ قرابة الثلاثة أشهر الماضية، والتي تم من خلالها التواصل مع ( 54 ) فرع من فروع التجمع والمنتشرة في أغلب المدن الليبية بمختلف مواقعها الجغرافية.

The post خاص| بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الأول للتجمع الليبي الديمقراطي بطرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

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