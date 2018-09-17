كلية الآداب بجامعة عمر المختار تعقد ندوة تبحث في كتاب عمر المختار الحقيقة المُغيبة

البيضاء 17 سبتمبر 2018 ( وال ) – عقدت كلية الآداب بجامعة عمر المختار السبت الماضي ندوة علمية حول كتاب: “عمر المختار الحقيقة المُغيبة”.

وقدم في الندوة التي انتظمت في مدرج كلية الصيدلة في جامعة عمر المختار، مؤلف كتاب عمر المختار الحقيقة المُغيبة، الدكتور يوسف عبد الهادي الحبوش، لمحة عن مؤلفه.

وأوضح عبدالهادي أن تأليف هذا الكتاب جاء نتيجة لوجود عدد من الأمور الهامة والمُغيبة في تلك المرحلة، وتناول الحاضرين والمشاركين مجموعة من الآراء.

وفي ختام الندوة التي اثريت بتفاعل الحاضرين تم التوصل لمجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة النشر العلمي.

هذا وحضر الندوة وقدم لها عميد كلية الآداب، الدكتور محمد عبيدالله، ومدير إدارة الجامعات بوزارة التعليم وعضو هيأة تدريس بكلية الآداب، الدكتور عبد الكريم مصطفى، والذي تولى إدارة جلسة الندوة التي شارك فيها جمع من السادة أعضاء هيأة التدريس بالكلية، وعدد من المؤرخين والمهتمين بتاريخ الجهاد الليبي من مدينة البيضاء، وبنغازي، ودرنة، وطبرق.( وال – البيضاء) ب ع / س ع

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