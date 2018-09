«الكفرة» يرفض الاتهامات المنسوبة لكتيبة سبل السلام وكتيبة 423 الواردة بتقرير الأمم المتحدة

المتوسط:

استنكر المجلس البلدي لبلدية الكفرة ومجلس الحكماء والشورى، ما ورد في البند السابع بتقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعنون بتهريب المهاجرين، والمؤرخ بتاريخ 5 من سبتمبر الجاري.

وقال المجلس في بيان، إن الاتهامات المنسوبة لكل من كتيبة سبل السلام وكتيبة 432 التابعتين للقيادة العامة للجيش من التهم المنسوبة إليهم، مبينين أن هذه الكتائب تقوم ببسط الأمن والسلم في الجنوب الشرقي بصفة عامة، وحماية الكفرة وحدودها بصفة خاصة.

وأكد المجلس البلدي لبلدية الكفرة ومجلس الحكماء والشورى، تجاهل تقرير لجنة الخبراء الأسباب الحقيقة وراء ازدياد ظاهرة الهجرة غير القانونية والانتهاكات والجرائم التي تحصل لسكان الجنوب بسبب المليشيات والحركات المسلحة، مشددين على عدم السماح بمصادرة تضحيات سكان وأبناء مدينة الكفرة المنضوين تحت هذه الكتائب.

وختمت هذه الأطراف بيانها، بالتأكيد على حرصهم واستعدادهم التام، للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بملف الهجرة، في حال ما أرادت هذه الأجهزة البحث عن الحلول الناجعة لهذه الظاهرة.

