قصة طفل ليبي خطفه سارقون بالصدفة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي الليبية قصة طفل لإحدى العائلات النازحة من مدينة سرت إلى مدينة غريان تعرض لحادثة غريبة عندما تركته عائلته داخل السيارة لدقائق ودخلت لإحدى المحلات التجارية لاقتناء أغراض للمنزل، لتكتشف العائلة أن سيارتها سُرقت والطفل داخلها.

وبحسب القصة المُتداولة، فإن السارقين قاموا برمي الطفل في أحد شوارع منطقة سوق “الخميس امسيحل”، ليعثر عليه أحد سكان المنطقة وينقله إلى مستشفى السبيعة.

وتمكنت عائلة الطفل من معرفة مكانه من خلال الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف البحث عن عائلة الطفل الذي وُجد مرمياً دون أي دلائل تُشير إلى هويته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية