اخبار ليبيا الان

قصة طفل ليبي خطفه سارقون بالصدفة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تداولت منصات التواصل الاجتماعي الليبية قصة طفل لإحدى العائلات النازحة من مدينة سرت إلى مدينة غريان تعرض لحادثة غريبة عندما تركته عائلته داخل السيارة لدقائق ودخلت لإحدى المحلات التجارية لاقتناء أغراض للمنزل، لتكتشف العائلة أن سيارتها سُرقت والطفل داخلها.

وبحسب القصة المُتداولة، فإن السارقين قاموا برمي الطفل في أحد شوارع منطقة سوق “الخميس امسيحل”، ليعثر عليه أحد سكان المنطقة وينقله إلى مستشفى السبيعة.

وتمكنت عائلة الطفل من معرفة مكانه من خلال الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف البحث عن عائلة الطفل الذي وُجد مرمياً دون أي دلائل تُشير إلى هويته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك