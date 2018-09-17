مصلحة المطارات تبحث مقترح إعادة جدولة وتنظيم الخانات الزمنية للرحلات الجوية بمطار مصراتة

ليبيا – عقدت لجنة الخانات الزمنية أمس الأحد إجتماعاً برئاسة عضو عن مصلحة المطارات وعضوية ممثلين عن مصلحة الطيران المدني وشركات النقل الجوي وشركات المناولة والخدمات الارضية ومندوبين عن بعض الجهات الأخرى.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمصلحة الإعداد لمقترح إعادة جدولة وتنظيم الخانات الزمنية للرحلات الجوية المغادرة وبما يتوافق مع القدرة الاستيعابية لمطار مصراته الدولي ومرافقه.

ويأتي ذلك بناء على التكليف الصادر عن رئيس مصلحة المطارات في سبيل تقديم خدمات افضل للركاب وبما يلبي متطلبات السلامة.

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