«السراج» يأمر بإطلاق سراح آلاف المساجين.. تعرف على السبب

أصدر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرارا بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزوا مدد حبسهم القانونية، والذين تتجاوز أعداهم الآلاف.

وشمل قرار المجلس الرئاسي الذي حمل رقم «1304 لسنة 2018»، على 4 مواد، نصت الأولى منه على «يخلى سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين في السجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدة تحبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأنهم».

واستثنت المادة الأولى من قرار «رئاسي الوفاق» «الأشخاص المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح، الحرابة، وجلب المخدرات والاتجار فيها».

وجاءت المادة الثانية من القرار بتوجيه الجهات ذات الاختصاص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة لها اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح، الحرابة، وجلب المخدرات والاتجار فيها».

ونصت المادة الثالثة والرابعة على توجيه وزير العدل بالتنسيق مع وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، والعمل به من تاريخ صدوره.

