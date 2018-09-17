طرد القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو

طرد موظفو السفارة اللليبيّة في موسكو القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو مصطفى أبوسعيدة من مقر السفارة، بعد أن اتهم بالتحرش الجنسي واصفين تصرفاته بـ”غير اللائقة”.

وبحسب موقع RBC الروسي الذي حصل على نسخة من قرار مجموعة من الدبلوماسيين في السفارة، فقد تمّ طرد أبوسعيدة بسبب استغلاله لمنصبه بإحضار موظفات أجنبيات جدد للعمل في السفارة، وممارسته ضغوطاً عليهن للحصول على ما يريد، ونقل الموقع الروسي شهادات عن دبلوماسيين في السفارة تفيد بأن أبوسعيدة تعاقد مع فتاتين لشغل منصب سكرتيرة، قدّمتا استقالتهما بعد تحرّشه بهما جنسياً، ومحاولة اغتصابهما داخل المكتب في مقرّ السفارة.

وأشارت شهادة الموظفين في الوثيقة إلى أن أبوسعيدة متهم أيضا باختلاس أموال السفارة لأغراضه الشخصية.

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني كلفت أبوسعيدة بشغل منصب القائم بأعمال السفارة الليبية في موسكو في أغسطس عام 2016 لمدة أربعة أعوام، ولم تعلق الوزارة حتى الآن على هذه الحادثة.

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