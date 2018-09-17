بوفايد: بيان السويحلي محاولة يائسة منه لشق صف مجلس الدولة

وصف عضو مجلس الاعلى للدولة إدريس بوفايد، الاثنين، بيان عضو المجلس عبد الرحمن السويحلي رفقة عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بـ”المحاولة اليائسة؛ لشق صف المجلس”.

وأضاف بوفايد، على صفحته الرسمية، أن قائمة التوقيعات التي نشرها السويحلي بها تزوير موثق، مؤكدا تأييد المجلس الأعلى للدولة المستمر للخروج من المراحل الانتقالية، والذهاب الى انتخابات دستورية تقود لمرحلة استقرار دائم في البلاد.

وكان عضو مجلس النواب عبد الرحمن السويحلي نشر على حسابه الرسمي في تويتر بيانا موقعا من 29 عضوا بالمجلس، يطالب فيه بانتخابات جسم تشريعي جديد، وخروج الأجسام الحالية من المشهد السياسي بدون قاعدة دستورية.

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