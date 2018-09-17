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كشف عصابة نصب واحتيال في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن قسم التحري بالإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي من القبض على عصابة تمتهن عمليات النصب والاحتيال على محال تجارية في المدينة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك إلى أن عناصر الأمن قبضت على شخصين يحملان الجنسية السودانية بعد التحري والتحقيق مع أصحاب محلات تجارية قاما بالاحتيال عليهم، وتغيير عملة أجنبية بعملات ورقية، وبعد التحقيق مع المعتقلَين اعترفا بعددٍ من عمليات الاحتيال التي قاما بها.

وأشارت الإدارة العامّة إلى أن جهودَها مستمرةٌ في بسط الأمن، والقبضِ على كافة المجرمين في المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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