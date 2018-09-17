كشف عصابة نصب واحتيال في بنغازي

تمكن قسم التحري بالإدارة العامة للبحث الجنائي في مدينة بنغازي من القبض على عصابة تمتهن عمليات النصب والاحتيال على محال تجارية في المدينة.

وأشارت الإدارة العامة للبحث الجنائي في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك إلى أن عناصر الأمن قبضت على شخصين يحملان الجنسية السودانية بعد التحري والتحقيق مع أصحاب محلات تجارية قاما بالاحتيال عليهم، وتغيير عملة أجنبية بعملات ورقية، وبعد التحقيق مع المعتقلَين اعترفا بعددٍ من عمليات الاحتيال التي قاما بها.

وأشارت الإدارة العامّة إلى أن جهودَها مستمرةٌ في بسط الأمن، والقبضِ على كافة المجرمين في المدينة.

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