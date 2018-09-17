العباني: المجلس الرئاسي بقيادة السراج هو من يحمي أوكار الميليشيات في طرابلس

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة محمد العباني أمس الأحد إن تطهير العاصمة مما علق بها من فساد وحماية المدن وتطهيرها من الفاسدين العابثين بها والإرهابيين يجب أن يكون تحت إشراف الجيش الوطني ، داعياً كل مواطن غيور على بلاده إلى مساندة ودعم الجيش.

العباني أكد في تصريح خاص لصحيفة “العين” على أن منظومة الفساد المتمثلة في من وصفهم بـ”مليشيات قطر ودواعش المال العام” لا همّ لها إلا إبتزاز الحكومة الواقعة تحت قبضتهم .

وأوضح العباني بأن “المليشيات” قد فشلت في حماية مؤسسات الدولة من الإرهابيين ، لافتاً إلى أن المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج الراعي الرسمي لما وصفه بـ” للإرهاب القطرى” وحامي المليشيات وأوكارها.

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