المتوسط:

أعلنت اللجنة المكلفة من الشركة العامة للكهرباء عن انتهائها من حصر الأضرار التي لحقت بشبكة الجهد المتوسط بضواحي العاصمة طرابلس، خلال المعارك المسلحة العنيفة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية.

وقالت الشركة، في بيان لها، عبر «فيسبوك»، «إن من ضمن الخطوط المتضررة، خط اليرموك قصر بن غشير رقم 2 جهد 30 ك.ف، وأيضا محول القدرة رقم 2 جهد 30/11 بمحطة السدرة»، مؤكدة أن فرق الصيانة بالشركة تعمل على إعادة هذه المحطات والمحولات إلى العمل.

The post «العامة للكهرباء» تعلن انتهاء حصر أضرار الشبكة خلال اشتباكات طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية