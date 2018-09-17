المجلس البلدي الكفرة والحكماء يستنكرون ما جاء في تقرير لجنه الخبراء التابعة للأمم المتحدة

الكفرة 17 سبتمبر 2018 (وال) – يستنكر المجلس البلدي الكفرة ومجلس الحكماء والشورى بشدة ما جاء في تقرير لجنه الخبراء التابعة للأمم المتحدة المورخ في 5-9-2018 في البند السابع المعنون بتهريب المهاجرين الفقرة (60-61) الصفحة (16-17) بشان الإشارة الى كل من كتيبة سبل السلام وكتيبة (432) التابعتان للقيادة العامة للجيش الليبي من التهم المنسوبة إليهم.

وأكد البلدي الكفرة والحكماء في بيان لهم على عدم صحة هذه الادعاءات و المزاعم الواردة في تقرير لجنة الخبراء.

وأشار البيان إلى أن الدور الذي تقوم به هذه الكتائب يتمثل في بسط الأمن والسلم في الجنوب الشرقي بصفة عامة وحماية الكفرة وحدودها الشاسعة بصفة خاصة.

وتابع البيان “لن نسمح بمصادرة تضحيات سكان وأبناء مدينة الكفرة المنضمين لهذه الكتائب في الذود عن حماية الوطن واستبدالها بمغالطات، فقد تجاهل تقرير لجنه الخبراء الأسباب الحقيقية وراء الهجرة غير الشرعية والانتهاكات والجرائم التي تحصل لسكان الجنوب بسبب المليشيات والعصابات والحركات المسلحة الأجنبية”.

وأكد البلدي الكفرة ومجلس الشورى والحكماء حرصهم واستعدادهم التام للتعاون مع مختلف أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بملف الهجرة في حال ما أرادت هذه الأجهزة البحث عن الحلول الناجحة لهذه الظاهرة.(وال – الكفرة) ر ع/ أ د

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