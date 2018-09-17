إجراء أعمال صيانة في عدد من أحياء بنغازي

بنغازي-العنوان

أجرت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بنغازي أعمال صيانة على خط مياه شرب قطر 300 بشارع العراق، كما نفذت خط للصرف الصحي، وذلك لإنهاء الطفح المزمن بحي علي بن أبي طالب “السيرتي”.

وأفاد مكتب أعلام بلدية بنغازي، أنه جرى استخراج المضخة القديمة وتركيب مضخة جديدة ولوحة تشغيل بمحطة (sw1) لحل مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمنطقتي سيدي حسين و “السكابلي” وجزء من الفندق البلد .

ودعت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي الموطنين إلى عدم رمي الأجسام الصلبة داخل غرف الصرف الصحي حفاظاً على الشبكة.

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