البريقة للنفط تؤكد توفر غاز الطهي

نفت شركة البريقة لتسويق النفط الأخبار المتداولة حول نقص إسطوانات غاز الطهي مطالبةً المواطنين بتفادي الإزدحام على محطات التوزيع.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها على موقع فيسبوك إلى أن العاملين في مستودع الزاوية النفطي يبذلون قصارى جهدهم لتغطية الطلب المتزايد على إسطوانات غاز الطهي في المنطقة الغربية.

وطمأنت الشركة في منشورها المواطنين بتوفر غاز الطهي مطالبة إياهم بعدم الإنجرار وراء شائعات نقص غاز الطهي مؤكدةً على بذل موظفيها لجهدهم المتواصل لتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين وحل كافة المختنقات التي تواجههم.

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