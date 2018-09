صحة الوفاق تقرر إنهاء عقود العناصر الطبية الغير ملتزمة بالحضور

المتوسط:

قررت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، إنهاء عقود العناصر الطبية الغير ملتزمة بالحضور.

وأصدر الوزارة تعميما بشأن تنفيذ تعليمات وزير الصحة المفوض وتطبيق عقوبة إنهاء العقد دون إنذار مسبق للعناصر الطبية المساعدة داخل المستشفيات ممن لا يلتزمون بمواعيد العمل ؛ وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة رقم 73 من قانون علاقات العمل والتي أجازت إنهاء العقد بمجرد عد التزام الموظف بتأدية التزام من التزاماته المنصوص عليها في العقد أو تغيبه دون سبب مشروع أكثر من 20 يوماً متفرقة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية.

