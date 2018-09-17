وصول ناقلة أنوار أفريقيا لميناء طرابلس البحري

وصلت ناقلة “أنوار أفريقيا” إلى رصيف ميناء طرابلس البحري بحمولة قدرها 34 مليون لتر من وقود السيارات، وذلك بعد تفريغ شحنة ناقلة “أنوار ليبيا”.

وأوضح الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط، أحمد المسلاتي، أن عملية التزويد بالشحنات سيتم يوميا ًعن طريق شركات التوزيع للمحطات وفق الأسماء والأرقام المعلنة بصفحة الشركة يوميا، بهدف إخطار المواطنين بالكميات الموزعة ومواقع توزيعها.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط تعملان لتأمين احتياجات المواطنين من المحروقات، مؤكدا على توفر كافة أنواع الوقود بمستودعاتها وعبر النواقل في طرابلس ومصراته والزاوية.

وأشار إلى أن عمليات التزويد لشركات التوزيع مستمرة، وما يحدث من ازدحام غير مبرر في محطات الوقود، بدأ بالانحسار بعد اكتفاء المواطنين بالبنزين، مؤكداً أن الشركة ما زالت تبذل كافة الجهود مع جميع الأطراف، لتزويد منطقة الجنوب الليبي بالوقود.

هذا وشددت شركة البريقة لتسويق النفط على وجوب تحمل كافة الجهات المسؤولية تجاه ما يعانيه أهل الجنوب من نقص للمشتقات النفطية.

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