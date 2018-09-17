أكثر دول العالم بؤساً.. كم درجة ليبيا؟

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة “غالوب” الخاصّة بدراسات الرأي العام أن عام 2017 كان من الأعوام الأكثر معاناة للعالم منذ أكثر من 10 سنوات.

وأظهرت الدراسة الدول الأكثر معاناة حسب رأي سكان 145 بلدا شملتهم الدراسة.

ولم يُظهر التقرير ترتيب ليبيا على مستوى العالم، لكنّه وضعها في قائمة أقل من المتوسط من حيث البؤس، وهي نسبة أفضل بكثير من دولٍ أخرى، حيث صنف التقرير ليبيا أقل بؤساً من مصر على سبيل المثال.

وجاء في الدراسة أن الدولة الأكثر معاناة في العالم هي جمهورية أفريقيا الوسطى التي أخذت مكان العراق في المرتبة الأولى بالتصنيف.

و حصلت أفريقيا الوسطى على 61 نقطة في هذا التصنيف، وهو أكبر مؤشر سلبي في تاريخ الدراسات عالميا.

وحلّ العراق في المرتبة الثانية للتصنيف السلبي، وكانت كذلك مصر وجنوب السودان وتشاد وسيراليون وفلسطين من بين الدول الأكثر معاناة حسب التصنيف، الذي تم إعداده على أساس استطلاعات رأي السكان.

المفاجأة أن منطقة أمريكا اللاتينية أصبحت الأكثر إيجابية، حيث احتلت باراغواي المرتبة الأولى ضمن تصنيف “مؤشر التجربة الإيجابية”. تليها كولومبيا ثم السلفادور وغواتيمالا وكندا.

بينما آيسلندا الدولة الأوروبية الوحيدة ضمن الدول الـ 12 الأكثر إيجابية.

ووفقاً للدراسة، فإن عام 2017 هو الأكثر معاناة لسكان العالم في تاريخ هذه الدراسات التي انطلقت في عام 2005.

وأعرب 40% ممن شملهم الاستطلاع عن أنهم شعروا بالقلق أو التوتر يوم أمس. وشعر 20% بالغضب، و23% بالحزن وعانى 31% من آلام بدنية.

وكان تقرير السعادة العالمي الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، صنّف ليبيا في المركز 70 على العالم برصيد نقاط 5.5 من أصل 10 نقاط، وعلى سبيل المقارنة حصلت فنلندا صاحبة المركز الأول على 7.6 نقاط.

وصنف التقرير 156 دولة وفقا لدرجات حققتها بين 2015 – 2017 تتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد، كما يرتكز التقرير إلى المسح العالمي لأحوال السعادة حول العالم، الذي يجريه معهد غالوب “Gallup” نفسه.

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