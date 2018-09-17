عملية عسكرية وشيكة في أم الأرانب

قال آمر كتيبة شهداء أم الأرانب، شرف الدين بركة، أنه من المتوقع أن يكون هناك عملية عسكرية في منطقة أم الأرانب الجنوبية للقبض علي باقي أفراد العصابة التي تمتهن الخطف والابتزاز وكذلك إطلاق سراح مختطف لا يزال مُحتجزاً لدى هذه العصابات الإجرامية.

وأضاف بركة لـ218 أن سرية خالد بن الوليد والقوى المساندة لها قد تمكنت من إلقاء القبض على 4 مجرمين وضبط سيارة دفع رباعي وعدد من الأسلحة الخفيفة وذلك بعد أحداث تبادل إطلاق نار ومطاردة دامت 4 ساعات في صحراء الثعالب جنوب غرب المنطقة.

ويُشار إلى أن آمر الغرفة الأمدينة القطرون، بدي مكني، كان قد أجرى زيارة تفقدية مُفاجئة إلى منطقة أم الأرانب رفقة القوات المُساندة لمقر سرية خالد بن الوليد، للتأكيد على وحدة الصف ضد كل الاطراف التي تُحاول زعزعة أمن المنطقة الجنوبية.

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