اخبار ليبيا الان

اشتباك مسلح بين دورية بحرية ومسلحين عقب إنقاذ 57 مهاجراً

تم النشر منذُ 25 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة الزاوية ” الزورق تليل” ، 57 مهاجراً غير شرعي ، من أصل 80 ، كانوا على متن قارب مطاطي .

وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم أنه في تمام الساعة 19:00 وعلى بعد 60 ميلاً شمال منطقة زوارة ، قرب حقل البوري ، تمكنت الدورية من إنقاذ 57 مهاجراً يحملون الجنسية الإفريقية ، وكلهم رجال .

ولفت إلى أنه عند الإقتراب من قارب الهجرة ، تم اكتشاف هدف آخر ، واتضح أن 6 مسلحين يستقلونه ، حيث حاولوا التصدي للدورية وإفشال عملية الإنقاذ ، ما اضطر الدورية للرد عليهم ما اجبرهم على الهروب .

وبيّن قاسم أنه تم تأمين المهاجرين الى ميناء المصفاة ، وإنزالهم بنقطة حرس السواحل ، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة بعد تقديم المساعدات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك