اشتباك مسلح بين دورية بحرية ومسلحين عقب إنقاذ 57 مهاجراً

أنقذت دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي ، منطقة مصفاة الزاوية ” الزورق تليل” ، 57 مهاجراً غير شرعي ، من أصل 80 ، كانوا على متن قارب مطاطي .

وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم أنه في تمام الساعة 19:00 وعلى بعد 60 ميلاً شمال منطقة زوارة ، قرب حقل البوري ، تمكنت الدورية من إنقاذ 57 مهاجراً يحملون الجنسية الإفريقية ، وكلهم رجال .

ولفت إلى أنه عند الإقتراب من قارب الهجرة ، تم اكتشاف هدف آخر ، واتضح أن 6 مسلحين يستقلونه ، حيث حاولوا التصدي للدورية وإفشال عملية الإنقاذ ، ما اضطر الدورية للرد عليهم ما اجبرهم على الهروب .

وبيّن قاسم أنه تم تأمين المهاجرين الى ميناء المصفاة ، وإنزالهم بنقطة حرس السواحل ، وتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة بعد تقديم المساعدات اللازمة.

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