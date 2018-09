بث مباشر.. شاهد فعاليات المؤتمر الأول للتجمع الليبي الديمقراطي بطرابلس

المتوسط

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الأول للتجمع الليبي الديمقراطي في العاصمة طرابلس، بحضور عدة شخصيات متمثلة في بعثة الأمم المتحدة وسفراء العديد من الدول وعمداء وشيوخ وأعيان البلديات.

وأكد مدير مكتب إعلام التجمع الليبي الديمقراطي، في تصريح خاص لصحيفة «المتوسط» انتهاء الاجتماعات التحضيرية لعقد المؤتمر العام الأول للتجمع أمس الاثنين.

وكشف مدير المكتب الإعلامى للتجمع أنه تم بدء العمل على هذا المؤتمر منذ قرابة الثلاثة أشهر الماضية، والتي تم من خلالها التواصل مع 54 فرعا من فروع التجمع والمنتشرة في أغلب المدن الليبية بمختلف مواقعها الجغرافية.

