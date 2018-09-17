عاشور: الأمن المركزي يتولى تأمين مطار معيتيقة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور اليوم الاثنين، إن جهاز الأمن المركزي سيقوم بتأمين مطار معيتيقة، على أن تتولى قوة الردع الخاصة مهامًا أخرى.

وأوضح عاشور في تصريحات الوزير ظهر اليوم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة المواصلات، هشام بوشكيوات، في مطار معيتيقة، إن الوزارة تعمل على إعادة ترتيب القوة الأمنية داخل المطار والحركة الطبيعية ستعود للمطار خلال أيام.

بدوره، أكد بوشكيوات تعليق الرحلات من المطار وتحويلها إلى مطار مصراتة إذا لم يتحقق الأمن.

كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، طلب من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، «تشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي» شرق العاصمة طرابلس، حسب في كتاب وجهه رئيس المجلس الرئاسي إلى المفوض بوزارة الداخلية.

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