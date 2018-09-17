العميد عاشور يشكل قوة لتأمين مطار معيتية الدولي برئاسة العميد خالد زهو

ليبيا – أصدر وزير داخلية الوفاق عبد السلام عاشور اليوم الاثنين قرارين الأول يقضي بتشكيل قوة أمنية لحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي والثاني تكليف العقيد خالد زهو رئيس لتلك القوة المشكلة.

عاشور أوضح في قراره الذي يحمل الرقم “1647” وتلقت المرصد نسخة منه أن تتكون القوة من ضباط وضباط صف وأفراد الشرطة توكل إليهم مهام حماية وتأمين منفذ مطار معيتيقة الدولي.

وأشار القرار في مادته الثانية على تكليف ضابط شرطة برئاسة القوة لا تقل رتبته عن عقيد يصدر بتسميته قرار من وزير الداخلية بينما المادة الثالثة من القرار نصت على أن تكلف القوة بتأمين محيط مطار معيتيقة الدولي من الداخل.

وأكد وزير داخلية الوفاق على أن يقوم رئيس القوة بالتنسيق مع مدير منفذ مطار معيتيقة الدولي ورؤساء الأجهزة الأمنية والخدمية بالمنفذ بإعداد الخطط في سبيل حفظ وإستتاب الأمن بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وج.

ولفت القرار إلى أن يضم مكتب حراسة مطار منفذ معيتيقة الدولي والتابع للإدارة العامة للأمن المركزي للقوة.

وكلف العميد عاشور في قرارها الثاني رقم “1648”العميد خالد زهو التابع للإدارة العامة للأمن المركزي رئيساً لقوة مهام حماية منفذ مطار معيتيقة الدولي،مشيرة إلى أن يتولى العقيد الحسن التومي مساعداً لرئيس القوة .

الوزارة طالبت الجهات المختصة بتنفيذ قراراتها والعمل بها من تاريخ صدورها.

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