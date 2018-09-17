2 مليون يورو من ألمانيا لدعم الإنتخابات البلدية في ليبيا

أعلن السفير الألماني في ليبيا أوليفر أوزا عن تعهد بلاده بدعم مشروع الأمم المتحدة لدعم الإنتخابات البلدية في ليبيا بـ 2 مليون يورو .

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” .

وقال أوزا :” يشرفني أن أعلن عن مساهمة ألمانيا بالانتخابات البلدية الليببة ، تبدأ الديمقراطية الفعالة على المستوى المحلي ، ألمانيا ممتنة للشراكة الموثوقة مع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية وذلك من أجل تعزيز الحكم المحلي في ليبيا “.

من جهتها قالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا ماريا فال ريبيرو :” إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان قد قام بدعم الإنتخابات البلدية بمدينة الزاوية خلال شهر مايو الماضي ، اليوم سكان درج وبني وليد سيختارون من يمثلهم على الصعيد المحلي ، الأمم المتحدة ممتنة للدعم الألماني الذي سيساعد على اجراء عمليات انتخابية نزيهة في بلديات عديدة أخرى”

وبذلك تبلغ الميزانية الإجمالية لمشروع دعم الإنتخابات البلدية 3.4 مليون يورو.

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