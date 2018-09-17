السراج يطلب من وزير داخليته تشكيل قوة شرطية لتأمين مطار معيتيقة

طلب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أمس الأحد، من وزير الداخلية المفوض عبدالسلام عاشور، بتشكيل قوة شرطية نظامية تسند إليها مهمة تأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وشدد السراج في كتابه الذي وجهه إلى وزير الداخلية بحكومته، على ضرورة التأكيد على استمرار قيام الأجهزة الأمنية كل حسب اختصاصه، بما يكفل تقديم الخدمة للمواطنين على أكمل وجه، وذلك في إطار تنفيذ أحكام الترتيبات الأمنية بما يعزز عمل المؤسسات العامة وقيامها بمسؤولياتها المناطة بها.

وأكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام عاشور في تصريحات لموقع ليبيا الخبر أمس، أن الوزارة ستستلم اليوم الإثنين إدارة مطار معيتيقة الدولي من قوة الردع الخاصة التي كانت تشرف على تأمين المطار.

وأغلق مطار معيتيقة أمام الرحلات الجوية قبل أربعة أيام بعد سقوط قذيفة بمحيط المطار في خرق للهدنة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بين مجموعات مسلحة في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس في الرابع من سبتمبر الجاري.

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