مظاهرات في ليبيا للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية

في الذكرى الـ87 لاستشهاد المناضل الوطني عُمر المختار، خرج، أمس الأحد، عشرات المواطنين الليبيين للتظاهر وسط ميدان الشهداء في العاصمة الليبية طرابلس، مطالبين بدولة المؤسسات ومعالجة الأوضاع المعيشية في البلاد.

وردد المتظاهرون هتاف “فدينا” وعبارات أخرى مثل “نبو حل، نبو حل، الشعب الليبي راهو مّل”، كما صعّد البعض للمطالبة بإسقاط الهيئات التشريعية والتنفيذية.

وقال المواطن حسين القماطي، إن المظاهرات خرجت اعتراضاَ على الوضع المعيشي وانخفاض القوة الشرائية للدينار مقابل الدولار، موضحاً أن: “المواطن لا يجد رغيف خبز في الأفران ولا سيولة في المصارف، والأسعار ترتفع كل يوم”.

من جهته قال أبو لقاسم الديب، إن المظاهرة دعا إليها نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب باتخاذ إجراءات للوضع الاقتصادي.

ويغلب على مظاهرات اليوم خروج أعداد كبيرة من النساء للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي، وبينهن أسماء الترهوني التي قالت إن سبب خروجهن المطالبة بتوفير حياة كريمة، لا سيما بعدما ضجر الشعب من الأزمات المعيشية المتلاحقة، من أزمة نقص الخبز إلى تقنين الكهرباء وشح السيولة والبنزين.

كما بيّنت صالحة أحمد (معلمة) أن خروجها في يوم استشهاد شيخ الشهداء هو من أجل إقامة مؤسسات الدولة واستقرار البلاد.

العربي الجديد

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