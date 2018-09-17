استئناف العمل بمطار معيتيقة خلال الـ 72 ساعة القادمة

أكد وزير المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبو شكيوات، أنه سيتم فتح مطار معيتيقة الدولي خلال الـ 72 ساعة القادمة على أبعد تقدير .

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بالشراكة مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور أننا لن نتردد في تعليق الحركة الجوية بالمطار إذا لم تتوفر شروط الأمن والسلامة للمسافر وبمرافق المطار .

وبيّن أبو شكيوات أن الترتيبات الأمنية التي سيشرف عليها وزير الداخلية لن تطول كثيراً ، معرباً عن أمله أن تكون الترتيبات الأمنية الجديدة مقنعة لوزارة المواصلات والطيران المدني .

من جهته قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور أن قوة من الأمن المركزي وقوة الردع ستتوليان حماية المطار وتأمينه ، مشيراً إلى أن قوة فض النزاع ستشارك بذلك أيضاً.

وأشار عاشور إلى أن الظروف التي مررنا بها فرضت علينا التعامل مع الأمر الواقع ، مشددا على استمرارية العمل لوضع الحلول .

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