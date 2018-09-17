موقع روسي يؤكد فصل سفير ليبيا لدى موسكو

موسكو-العنوان

قال موقع “أر بي سي” الإخباري الروسي إن القائم بالأعمال في السفارة الليبية في روسيا، مصطفى سعيد أبوسعيدة، التابع لحكومة الوفاق، فقد منصبه بعد أن أُتخذ القرار من قبل موظفي السفارة، بسبب “سلوك غير لائق” لدرجة الدبلوماسي.

وذكر الموقع، أن السفارة الليبية في موسكو قامت بعزل السفير منذ 13 سبتمبر، وذلك بعد توجيهها لخطاب إلى وزارة الخارجية الروسية.

وأضاف، أن السفارة قامت بالفعل بتغيير أقفال الأبواب وأبواب مبنى التمثيل الدبلوماسي لليبيا في روسيا، حسبما قال أحد المسؤولين بالسفارة.

ونقل الموقع، عن المسؤول قوله، مُنع ” أبو سعيدة” من الوصول إلى مبنى السفارة يوم الأربعاء، 12 سبتمبر، مشيرا إلى لجنة خاصة من طرابلس ستصل اليوم الإثنين للتحقيق في الموضوع.

وكان ثمانية موظفين بالسفارة الليبية في موسكو، قد دعوا رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، إلى قفل السفارة إلى حين تشكيل لجنة دبلوماسية وتكليف موظف يحمل صفة الأعلى درجة وظيفية في السفارة إلى حين تعيين سفير وبشكل عاجل لحماية ما تبقى من سيادة الدولة، على حد وصفهم.

وجاءت هذه الدعوة، على خلفية اتهام الموظفين، في مذكرة مؤرخة بتاريخ 13/ 9/ 2018م جرى إرسالها إلى رئيس المجلس الرئاسي، واطلعت العنوان على نسخة منها، قيام السفير الحالي بالتعرض لهم بالإهانة والإذلال بصفة دائمة، والتي كان آخرها قيامه بالتعدي على موظفة دبلوماسية، مما أدى إلى دخولها في حالة إغماء وهستيرية في محاولة للضغط عليها “دون معرفتهم لمطالبه”.

واتهم الموظفون أيضا، السفير بممارسة أعمال لا تليق بالعمل الدبلوماسي وتشويه صورة الدولة الليبية، وذلك في إشارة لقيامه بأعمال منافية للأخلاق داخل مبنى السفارة.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية