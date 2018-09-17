خطة أمنية برعاية أممية لتأمين معتيقة

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، العميد عبد السلام عاشور، في مؤتمر صحفي بشأن استلام الوزارة لمطار معيتيقة أن الوزارة تعمل على إعادة ترتيب القوى الأمنية داخل المطار، وفقا لخُطة أعدتها الإدارة العامة للمنافذ، بهدف الوصول إلى مستوى أمني يتوافق مع آليات عمل باقي المنافذ الدولية.

وأضاف العميد عبد السلام، أن الوزارة تقوم بإعادة ترتيب قواتها الأمنية داخل مطار معيتيقة، وان قوات تابعة للأمن المركزي هي من ستتولى أمر تأمينه.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة المواصلات، هشام ابوشكيوات، أن الوزارة لن تتأخر في تعليق حركة الطيران بمطار معيتيقة في كل مرة تستشعر فيها اقتراب أي خطر يُهدد سلامة المُسافرين والطائرات المُتواجدة داخلها.

وقال ابو شكيوات أنه تم التخطيط لإعدادات أمنية جديدة لحماية مطار معيتيقة تم إعدادها بالتعاون مع المجلس الرئاسي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، لافتاً إلى أن الجهات المعنية ستقوم باستئناف حركة الطيران داخله عقب الانتهاء من هذه الترتيبات.

وحول إجراء تحويل رحلات مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة التي تم تنفيذه جراء الاشتباكات المُسلحة التي دارت في طرابلس مؤخرا، أشار وكيل وزارة المُواصلات إلى أن هذا الوضع تسبب في إرباك حركة الطيران بأكبر المنافذ الجوية في ليبيا، مُضيفاً أن الهدف القادم لوزارة الداخلية يتمثل في تجنيب المطار كافة التوترات.

وأشاد هشام خلال حديثه بالعمل الذي قدمه موظفي مصلحة الطيران المدني في مصراتة ليتمكن مطار المدينة من استيعاب الرحلات التي تم تحويلها إليه بشكل مُفاجئ.

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