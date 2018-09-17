توثيق إصابات بأمراض معدية في صفوف المهاجرين بمركز إيواء قنفوذة

وثقت حالات إصابة (الوباء B. والجرب .والإيدز ) بين صفوف المهاجرين من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، مركز إيواء قنفوذة.

وبين مدير المكتب الإعلامي في مركز الإيواء أمجد الورفلي، أن الكشف عن هذه الحالات جاء بعد أن قامت منظمة الإغاثة الأولية الدولية، بإجراء بعض الفحوصات والتحاليل للمهاجرين داخل مركز إيواء قنفوذة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي.

كما وبين أن هؤلاء المهاجرين دخلوا إلى ليبيا بدون إجراءت رسمية، داعياً جميع الأجهزة الأمنية، إلى إلقاء القبض على مخالفي شروط الإقامة.

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