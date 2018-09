«مواصلات الوفاق» تعلن استئناف العمل بمطار معيتيقة خلال 72 ساعة

المتوسط:

قال وزير المواصلات بحكومة الوفاق هشام أبو شكيوات، إنه سيتم فتح مطار معيتيقة الدولي خلال الـ 72 ساعة القادمة على أبعد تقدير.

وأضاف «أبو شكيوات»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالشراكة مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور، أننا «لن نتردد في تعليق الحركة الجوية بالمطار إذا لم تتوفر شروط الأمن والسلامة للمسافر وبمرافق المطار».

ولفت «أبو شكيوات» أن «الترتيبات الأمنية التي سيشرف عليها وزير الداخلية لن تطول كثيرًا»، معربًا عن أمله أن تكون الترتيبات الأمنية الجديدة مقنعة لوزارة المواصلات والطيران المدني.

في سياق متصل، قال العميد عبدالسلام عاشور، إن «قوة من الأمن المركزي وقوة الردع ستتوليان حماية المطار وتأمينه.

وأوضح «عاشور» أن قوة فض النزاع ستشارك بذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن الظروف التي مررنا بها فرضت علينا التعامل مع الأمر الواقع، مشددا على استمرارية العمل لوضع الحلول.

