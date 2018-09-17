عاشور: قوة من الأمن المركزي ستتولى حماية مطار معيتيقة

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبدالسلام عاشور، الاثنين، إن قوة من الأمن المركزي ستتولى حماية وتأمين مطار معيتيقة بطرابلس.

وأضاف عاشور في مؤتمر صحفي داخل مطار معيتيقة أن قوة الردع الخاصة لديها مهام أخرى، مشيرا إلى أن القوة المشتركة لفض النزاع التي شكلها المجلس الرئاسي ستدخل في نفس إطار تأمين وحماية مطار معيتيقة؛ لضمان عدم تكرار الاعتداءات عليه.

وفي سياق متصل قال وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكيوات: إن تعليق حركة الملاحة بمطار معيتيقة سيستمر حتى تتوفر شروط الأمن والسلامة للمسافر داخل مرافق المطار، معربا عن أمله أن تكون الترتيبات الأمنية الجديدة مقنعة لوزارة المواصلات والطيران المدني حتى تطمئن وتستأنف الحركة بالمطار.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج طالب، الأحد، وزارة الداخلية بتشكيل قوة شرطية نظامية؛ لتأمين وحماية منفذ مطار معيتيقة الدولي.

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